Bivacchi caos e sporco | Ostaggi del degrado

(Di domenica 8 settembre 2024) Tornano inotturni nei giardini pubblici di Compiobbi. Come ogni estate, la zona è infatti ritrovo di gruppetti di ragazzi che fumano e bevono lontano dagli occhi degli adulti, abbandonando poi rifiuti di vario genere. Tracce di vetri e bottiglie spezzate, super alcolici compresi, sono stati rinvenuti anche vicino al vecchio forno, dove a terra è stato acceso un fuoco per un grigliata serale a base di alette di pollo, come dimostrano le confezioni di polistirolo e le ossa rimaste sul posto. Gli abitanti di Compiobbi tengono alta la guardia. Temono infatti che se non verranno presi provvedimenti dalle autorità per ripristinare l’ordine, ben presto la situazione possa degenerare. Intanto per dire no ale in difesa del decoro del paese, un gruppo di abitanti si sta organizzando per cancellare le scritte lungo le strade cittadine.