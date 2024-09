Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 7 settembre 2024) NOTIZIARIO RADIO DEL 7 SETTEMBRE ORE 16.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLALA CIRCONE SI MANTIENE SENZA DISAGI SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, AL MOMENTO GLI SPOSTAMENTI SONO MINIMI UNICA ECCEZIONE I RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SULLA VIA LITORANEA TRA VIA ARNO E IL VII CANCELLO, NELLE DUE DIREZIONI RISOLTO L’INCIDENTE SULLA A24-TERAMO, ALL’ALTEZZA DELL’USCITA LUNGHEZZA, NON HA AVUTO RIPERCUSSIONI DI TRAFFICO ORA IL TRASPORTO AEREO è INIZIATO OGGI ALLE ORE 13.00 LO SCIOPERO DEL COMPARTO AEREO CHE ANDRÀ AVANTI FINO ALLE 17.