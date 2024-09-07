Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2024 ore 16:30 (Di sabato 7 settembre 2024) NOTIZIARIO RADIO DEL 7 SETTEMBRE ORE 16.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio LA CIRCOLazioNE SI MANTIENE SENZA DISAGI SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, AL MOMENTO GLI SPOSTAMENTI SONO MINIMI UNICA ECCEZIONE I RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SULLA VIA LITORANEA TRA VIA ARNO E IL VII CANCELLO, NELLE DUE DIREZIONI RISOLTO L’INCIDENTE SULLA A24 Roma-TERAMO, ALL’ALTEZZA DELL’USCITA LUNGHEZZA, NON HA AVUTO RIPERCUSSIONI DI TRAFFICO ORA IL TRASPORTO AEREO è INIZIATO OGGI ALLE ORE 13.00 LO SCIOPERO DEL COMPARTO AEREO CHE ANDRÀ AVANTI FINO ALLE 17.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2024 ore 15:30 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO LA CIRCOLAZIONE SI PRESENTA SENZA DISAGI SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, AL MOMENTO GLI SPOSTAMENTI SONO MINIMI UNICA ECCEZIONE L’INCIDENTE SULLA A24 ROMA-TERAMO, USCITA LUNGHEZZA, AL MOMENTO NON CI SONO RIPERCUSSINI DI TRAFFICO E I RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SULLA VIA LITORANEA TRA VIA ARNO E IL VII CANCELLO, NELLE DUE DIREZIONI LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO AEREO È IN PROGRAMMA PER OGGI, SABATO 7 SETTEMBRE LO SCIOPERO DEL TRASPORTO AEREO POSSIBILI DISAGI DALLE 13 ALLE 17 SI CONSIGLIA DI CONTATTARE LA PROPRIA COMPAGNIA AEREA PRIMA DI METTERSI IN VIAGGIO È IN PROGRAMMA PER LUNEDÌ 9 SETTEMBRE UNO SCIOPERO NAZIONALE INDETTO DA ALCUNE SIGLE SINDACALI A ROMA L’AGITAZIONE COINVOLGE LE RETI DI ATAC E DI ROMA TPL, QUINDI, POSSIBILI STOP DALLE 08. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2024 ore 13:30 - PER MAGGIORI DETTAGLI VISITARE IL NOSTRO SITO DA MATTEO BERTONCINI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, CI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da Astral. NOTIZIARIO RADIO DEL 7 SETTEMBRE ORE 13:20 MATTEO BERTONCINI BUONGIORNO DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DALLA FLAMINIA DOVE PERMANGONO LE CODE PER L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA COLLE DELLE ROSE E RIANO NELLE DUE DIREZIONI SULLA CRISTOFORO COLOMBO CODE PER TRAFFICO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA CODE PER TRAFFICO ANCHE ALLA VIA APPIA TRA LA VIA DEI LAGHI E LA NETTUNENSE IN DIREZIONE ALBANO LAZIALE SULLA VIA LITORANEA INVECE CODE A TRATTI TRA CAMPO ASCOLANO E CASTEL FUSANO NELLE DUE DIREZIONI CODE A TRATTI ANCHE SULLA NETTUNENSE TRA LA PONTINA E VIA GENIO CIVILE VERSO ANZIO ADESSO DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO; SULLA LINEA METRO A È STATA RIPRISTINATA LA TRATTA TERMINI BATTISTINI, SEMPRE SULLA METRO A CONTINUA IL CONSUETO ORARIO CON CHIUSURA ANTICIATA DALLA DOMANICA AL GIOVEDI’ ALLE 21, INOLTRE PERMANGON CHIUSE PER LAVORI DI MANUTENZIONE LE STAZIONI DI OTTAVIANO, SPAGNA E FURIO CAMILLO INFINE, SULLA FERROVIA METRO MARE CONTINUANO GLI INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA LINEA AEREA, ATTIVA QUINDI DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ LA CHIUSURA ANTICIPATA DELLA STESSA CON LE ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINEA DI COLOMBO E SAN PAOLO ALLE 21, MENTRE IL SABATO E LA DOMENICA IL SERVIZIO SI SVOLGERA’ REGLARMENTE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2024 ore 12:30 - NOTIZIARIO RADIO DEL 7 SETTEMBRE ORE 12:20 MATTEO BERTONCINI BUONGIORNO DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DALLA FLAMINIA DOVE UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLA CODE TRA COLLE DELLE ROSE E RIANO NELLE DUE DIREZIONI SULLA PONTINA INCIVECE E’ RIMOSSO L’INCIDENTE SEGNALTO IN PRECEDENZA PERMANGONO CODE DALLA VIA CRISTOFORO COLOMBO A CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA RIMOSSO ANCHE SUL RACCORDO L’INCDENTE SEGNALATO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DELLA ROMA TERAMO RIMANDENDO SUL RACCORDO SEGNALIAMO CODE PER TRAFFICO TRA LAURENTINA E PONTINA IN ESTERNA MENTRE IN INTERNA TRA ROMA FIUMICINO E PONTINA CODE PER TRAFFICO ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA METRO MARE CONTINUANO GLI INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA LINEA AEREA, ATTIVA QUINDI DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ LA CHIUSURA ANTICIPATA DELLA STESSA CON LE ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINEA DI COLOMBO E SAN PAOLO ALLE 21, MENTRE IL SABATO E LA DOMENICA IL SERVIZIO SI SVOLGERA’ REGLARMENTE. romadailynews
- Maltempo, Piemonte: alluvione Comuni del Torinese, oggi i sopralluoghi per la stima dei danni - ...prevede la modifica della viabilità secondaria sulla sponda sinistra, evitando così attraversamenti a rischio. I tecnici stanno verificando i danni diffusi anche sulle strade provinciali. La Regione ... agenpress
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