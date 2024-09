Verso Cagliari-Napoli McTominay e Gilmour in campo dal 1?? Cosa trapela

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 7 settembre 2024) Manca poco più di una settimana al ritorno inper il, che dopo la sosta sarà ospite del. Antonio Conte medita già sulla formazione titolare. Dopo le vittorie casalinghe contro Bologna e Parma, iltornerà in trasferta al rientro dalla sosta per le Nazionali. Ad attendere gli uomini guidati da Antonio Conte è il, in un match che è storicamente ostico, considerando anche che la sfida tra le due compagini in questione è molto sentita in terra sarda. I partenopei hanno intenzione di continuare sul buon momento e di portare a casa la prima vittoria esterna di questa stagione, visto che all’esordio in campionato gli azzurri sono stati strapazzati dall’Hellas Verona, con il risultato di 3-0.