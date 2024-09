Uccisa davanti ai tre figli a Pesaro aveva raccontato le violenze del marito senza denunciare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Era andata via di casa per lesubite dal, che l’denunciata per abbandono del tetto coniugale il 2 settembre scorso. Rintracciata dai carabinieri la donna, 38 anni,parlato degli abusi ma si era rifiutata di presentare querela. Su segnalazione dei carabinieri la Procura diattivato il ‘Codice rosso’. Ieri sera,avvertire i carabinieri, è rientrata ed è stata pugnalata aai suia Montemaggiore al Metauro del comune di Colli al Metauro, in provincia die Urbino. Per la gravità delle ferite riportate, Ana Crisina Correia Duarte è stata trasferita, in elisoccorso, presso l’ospedale civile Torrette di Ancona, dove poi è deceduta. L’intervento dei militari della Compagnia di Fano, con l’impiego di diversi equipaggi, ha consentito di rintracciare l’uomo che si era nascosto, al buio, in un terreno vicino.