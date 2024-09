Strada buia e pericolosa La protesta dei residenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 7 settembre 2024) ALTOPASCIO Ha rischiato la vita. Un uomo mercoledì sera stava correndo lungo il bordoverso le 21, quando è stato sfiorato da una vettura che non lo aveva visto. Per fortuna il conducente è riuscito ad evitare l’impatto. Unaprovinciale, la Galeotta, che però ricade nel territorio del Comune di Altopascio. A quattro corsie, quindi con traffico elevato a tutte le ore del giorno e della notte, poiché congiunge il casello autole della Firenze-Mare con altri snodi strategici per il commercio e per le attività industriali: il comprensorio del cuoio su tutte. Un nastro di asfalto pericoloso, perché completamente al buio. Mancano lampioni che rendano quel percorso più sicuro per chi porta a spasso il cane, anche in ore serali o pomeridiane, o chi fa jogging, con il tramonto che in questo periodo arriva prima. Ciclisti e podisti quelli che rischiano di più.