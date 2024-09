Slitta Uomini e Donne Amici 24 rinviato ancora | le nuove date di inizio

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 7 settembre 2024): quando inizia? Il dating sentimentale di Maria De Filippi si prepara a ripartire con una nuova stagione che promette emozioni, colpi di scena e tanti nuovi protagonisti. Mentre le registrazioni delle prime puntate sono già iniziate, il programma scalda i motori in vista della tradizionale messa in onda nel primo pomeriggio. C'èincertezza sulla data ufficiale del debutto, come emerge dalla programmazione di Canale 5, infatti ha subito un altromento rispetto alle previsioni iniziali. Annunciato per il 9 settembre e poidi una settimana, ad oggiinizia lunedì 23 settembre 2024. In atteso della partenza della nuova edizione, continuano le puntate di My Home My Destiny.