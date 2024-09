Sabalenka-Pegula oggi US Open 2024 | orario finale femminile programma tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024) Il titolodegli USsi assegna quest’. Ad affrontarsi per il quarto titolo Slam stagionale saranno Arynae Jessica; la bielorussa ci riprova dopo ladello scorso anno e si ritrova un’altra giocatrice statunitense. Nel 2023 Coco Gauff riuscì a sconfiggerla in rimonta con una prova di grande solidità, che dovrà sfare anche la sua connazionale. Finoraè stata autrice di un ottimo torneo, sconfiggendo ai quarti la numero 1 al mondo Iga Swiatek e tra ottavi e semidue delle giocatrici più in forma del momento, Diana Shnaider e Karolina Muchova. Maè in forma smagliante: un solo set perso tra USe Cincinnati, dimostrando di essere probabilmente la più forte sul cemento. Il match tra Arynae Jessicainizierà alle 16.00 di New York, le 22.00 italiane.