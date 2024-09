Morti e devastazione Tromba d’aria violentissima si abbatte sulla famosa località turistica e distrugge tutto | persone evacuate

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 7 settembre 2024)e devastazioni nellaa causa di una violenta, con venti superiori ai 230 chilometri orari. Per cercare di limitare i danni e evitare ulteriori vittime, le autorità hanno preso una decisione drastica, senza precedenti nella storia: è stata infatti comunicata l’evacuazione di 460.000. Nel frattempo, tutti i siti normalmente frequentati dai turisti sono stati chiusi per motivi di sicurezza, così come l’aeroporto locale. Sono ore drammatiche quelle che si stanno vivendo a causa del tifone. Prima di raggiungere l’isola, il tifone ha già ucciso almeno tredici, provocando alluvioni e frane su un’altra isola, quando era ancora classificato come tempesta. Ora si contano già altre due vittime e 92 feriti.