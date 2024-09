Metta da parte i guantoni | attacco frontale di Boccia a Meloni E la tagga

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 7 settembre 2024) L'affaire Maria Rosariacontinua a tenere banco nel mondo della politica e nei dibattiti dell'opinione pubblica. Oggi l'influencer ha messo nel mirino la premier Giorgia. In un primo momento, la cosiddetta "consulente fantasma" ha condiviso su Instagram una foto con la localizzazione "Cernobbio - Lake Como, Italy". Ma dell'imprenditrice, a Villa d'Este, nessuna traccia. La protagonista del caso che ha portato alle dimissioni l'ormai ex ministro della Cultura non è mai arrivata sul lago di Como, dove è in corso il 50esimo Forum Ambrosetti, diversamente da quanto sembrerebbe sul suo profilo social, "Il Forum è a porte chiuse e su invito e lanon è tra gli invitati", hanno precisato gli organizzatori.