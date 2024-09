Luna Rossa torna sulla terra e incassa una dura sconfitta da Ineos | primo posto ancora in bilico

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024) Si ferma a quota 6 la sequenza vincente di, che cede aBritannia nella penultima regata del round robin valevole per la Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria di Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup. Appuntamento rimandato a domani dunque con la conquista delnel girone per il sodalizio italiano, che potrà raggiungere l’obiettivo battendo Alinghi a prescindere dal risultato dei britannici contro Orient Express. Gli uomini di Max Sirena, nonostante questo brutto passo falso, restano infatti al comando della graduatoria tra i Challenger con un punto di margine sul teamin vista dell’ultima giornata di round robin. Ricordiamo che la prima classificata avrà il diritto di scegliere l’avversario da fronteggiare nelle semifinali della Challenger Selection Series.