LIVE – MotoGP GP San Marino Misano 2024 | le qualifiche in DIRETTA

(Di sabato 7 settembre 2024) Latestuale delledel GP di San, tredicesimo appuntamento del calendariodi. Il motomondiale fa tappa al circuito di, dedicato alla memoria di Marco Simoncelli, per quello che – seppur non ufficialmente – viene considerata una gara di casa dai piloti italiani. Francesco Bagnaia va a caccia della leadership del mondiale, ora nelle mani di Jorge Martin dopo lo zero collezionato dall’italiano nell’appuntamento di Aragon. Weekend importante anche per Marc Marquez ed Enea Bastianini, che potrebbero vedersi esclusi dalla lotta al titolo se il risultato non dovesse arrivare. Il fine settimana si accende con le, che deciderà la griglia di partenza della gara sprint di sabato e del Gran Premio domenicale. L’appuntamento è per sabato 7 settembre alle 10:50. Sportface.it è pronto ad aggiornarvi in tempo reale su tutta l’azione in pista.