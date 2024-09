Contrade isolate tra i ponti I cittadini firmano l’istanza | Siamo tanti e stufi di aspettare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 7 settembre 2024) Un ponte murato con la terra, un altro pericolante, una popolazione che chiede in ogni modo di farsi ascoltare, un autunno alle porte, un groviglio burocratico, alberi che cadono e pericolosi pendii scoscesi. Gli ingredienti per una tragedia ci sono tutti. E il gruppo di anziani che abita le condrade Ascensione e Icone lo sa bene. Per questo sta facendo di tutto per cambiare la situazione il prima possibile. Torniamo dunque a parlare della strada provinciale 178, nei tratti che ricadono nel territorio del Comune di Rotella. Eravamo rimasti alla risposta, dopo l’appello della popolazione di quelle zone, comunicata dall’Amministrazione provinciale.