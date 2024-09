Alice Battiato e Medjugorie | Ho assistito anche io a un’apparizione della Madonna

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 7 settembre 2024)compirà il 26 settembre 70 anni. La cantante – vero nome: Carla Bissi – festeggerà «suo malgrado», perché «è un compleanno importante». Intanto ha scritto un’autobiografia, “L’unica via d’uscita è dentro”. Scritta con Francesco Messina, da 40 anni compagno di vita e nelle arti. E in un’intervista al CorriereSera racconta che dopo un incidente non riusciva più a cantare e che è stata a. «Sono nata con una spiccata predisposizione musicale. Davanti al presepe mia madre mi spronò e cantai le canzoni che conoscevo: Tu scendi dalle stelle e un’altra. Quel momento è stampato dentro di me, va oltre la memoria», racconta. Tre ottave All’epoca aveva un’estensione vocale di tre ottave: «Da molto tempo non la utilizzo più tutta. La voce è diventata più corposa e più grave, l’estensione che prima avevo nelle note alte ora ce l’ho in quelle basse.