Usa i sondaggi delle elezioni | Harris in recupero negli Stati chiave

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 6 settembre 2024) Kamalaguadagna terreno neicontro Donald Trump nei 6per ledel 2024. L’ex presidente è in difficoltà su temi come aborto e diritti civili, mentrepunta su una campagna inclusiva e progressista.ultimi mesi, ielettoraliUniti mostrano un crescente equilibrio tra la vicepresidente Kamalae l’ex presidente tycoon. La sfida per lepresidenziali del 5 novembre 2024 è particolarmente intensa in alcunicome Pennsylvania, Arizona e Georgia, noti per essere decisivi nei risultati finali. Le ultime rilevazioni segnalano una leggera crescita nei consensi per Kamala, con alcuniche la vedono avanti di circa 2 punti percentuali rispetto a Trump.