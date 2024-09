Tibet Cina batte un colpo su successione alla morte del Dalai Lama

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 6 settembre 2024) Roma, 6 set. (askanews) – In Asia orientale si sta riaprendo un altro punto di tensione che interessa la: il. Oggi il South China Morning Post riporta la notizia di una riunione che si è tenuta a Lanzhou, nella provincia di Gansu, tra oltre 50 importanti esponenti del buddismoano riconosciuti da Pechino per discutere “il tema della reincarnazione dei Buddha viventi”. Si tratta di una questione centrale: vista la tarda età del, il più alto esponenteano che è in esilio e in rotta con Pechino, si comincia a discutere della, per la quale tra l’altro lo stesso Dailaidovrebbe fra meno di un anno annunciare i suoi piani. In un articolo pubblicato su.cn, il sito internet di informazioniane filo-Pechino, i partecipanti al seminario provenivano dregione autonoma del, dal Sichuan, Qinghai e Gansu.