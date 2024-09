San Marino Nicko Sensoli | Dopo il gol al Liechtenstein mi hanno scritto da tutto il mondo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 6 settembre 2024) “Mipersone dailper congratularsi, è stata una grande gioia per tutti”. Lo ha detto a Marca, l’autore della rete che ha consegnato a Sanla vittoria in Nations League contro il, il primo successo ufficiale della storia della piccola nazionale che in generale non vinceva da 20 anni: era il 2004 e di fronte in amichevole c’era sempre ilnon era ancora nato: “Spero che non sia l’ultima vittoria. Questa vittoria ha per me un valore incalcolabile, sopratperché arriva20 anni, in casa, davanti ai nostri tifosi, ai miei genitori, alla mia famiglia, ai miei amicinon ho ancora realizzato l’importanza di questa vittoria”. “Il nostro allenatore ha preparato la partita molto bene”, ha aggiunto, che analizza: “Siamo stati molto fortunati in occasione del gol annullato.