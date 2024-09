Loredana Bertè costretta ad annullare una data del tour a causa di un problema di salute | ecco cosa è successo

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 6 settembre 2024) La celebre cantanteè stataa cancellare il suo concerto previsto a Capri il 7 settembre 2024 adi undi. In un comunicato pubblicato sui social, laha spiegato di soffrire di una gastroduodenite acuta, complicata da ipertensione arteriosa e aggravata da un’ernia iatale. Questi problemi dihanno già influenzato la sua performance a Mantova il 31 agosto, dove, nonostante i forti dolori all’addome, l’artista ha portato a termine il concerto con grande fatica. Dopo il concerto di Mantova, laè tornata a Milano per sottoporsi a controlli medici, che hanno confermato la gravità della sua condizione. Il suo team medico le ha prescritto riposo assoluto e una terapia specifica per almeno sette giorni, rimandando ogni ulteriore decisione a una successiva valutazione.