LIVE Nuoto Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | Barlaam domina e vince l’oro argento per Raimondi e Fantin

(Di venerdì 6 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.57 Nei 100 farfalla S9 femminile ha vintol’americana Christie Raleigh-Crossley davanti a Konkoly e Beecroft. 19.53 Concluso l’inno italiano e la premiazione dei 100 farfalla S9 maschile. Ora è il momento di premiare le atlete della medesima gara. 19.51 Risuona l’inno di Mameli pervinto da Simone. 19.48 È il momento della premiazione dei 100 farfalla S9 maschile. Sul gradino più alto sventola il tricolore grazie a Simone. 19.46 Sesta posizione per Luigi Beggiato in 40.03 (+4.42), ottavo posto per Federico Cristiani in 40.72 (+5.11). 19.45 RECORD DEL MONDO!! Oro per Sebastian Massabie in 35.61,per Suzuki in 36.85 (record asiatico), bronzo per Dadaon (37.11). 19.44 Inizia la finale maschile dei 50 stile libero S4. Cristiani nuota in corsia 1, Beggiato nella 7. 19.