Katia Follesa e Angelo Pisani | Noi felicemente separati Quando percorrere strade diverse non è sinonimo di rottura

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 6 settembre 2024) Milano – “Io eci siamo". Con queste parolehanno annunciato (sorridenti e uniti) la fine del loro matrimonio, dopo quasi 20 anni d’amore. “Non sempre la separazione èdi, nel nostro caso è stata un’occasione per poterci autorizzare a essere quello che siamo, percorrendo due– hanno spiegato i due attori. -. Non c’è una cosa giusta o sbagliata. Ci siamo noi. Due persone, due anime, due soggetti liberi di essere quello che sono, felici! E noi ora lo siamo”., hanno cominciato a frequentarsi all’inizio degli Anni Duemila complice Zelig, il programma dove entrambi lavoravano (lei in coppia con Valeria Graci, lui nel duo Pali e Dispari). Da lì – lentamente – è nato l’amore, che ha portato (nel 2010) ad allargare la famiglia.