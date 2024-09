Inceneritore da ampliare | L’azienda è stata scorretta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 6 settembre 2024) Il “no“ al progetto di espansione dell’di Castiraga Vidardo accomuna associazioni e forze politiche anche di fronti opposti, tutte pronte a combattere per impedire che si realizzi il terzo più grandedella regione, progetto dalItelyum. Mercoledì, alla Festa dell’Unità di Lodi, vi erano otto ospiti al tavolo promosso per riflettere sul tema. Tanti i dubbi sollevati dal punto di vista tecnico, giuridico, politico, ambientale, economico e sociale. "Nonostante ci sia comunanza di nonon ha cambiato i suoi piani – ha ricordato in apertura Mauro Salvalaglio, vicepresidente della Provincia –. La Provincia ora sta cercando un pool di esperti per studiare la fattibilità del progetto, tutto questo in un quadro normativo complesso che secondogli permette di agire".