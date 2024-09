Festa FdI al Chiostro Forfait da Sangiuliano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024) Ildi San Francesco ospiterà dal oggi a domenica ladel Tricolore, organizzata dal partito della premier, Fratelli d’Italia. Tanti gli ospiti previsti tra cui il ministro della Cultura Gennaro, in questi giorni al centro del ’Boccia gate’ che lo ha messo letteralmente sulla graticola, con l’aria di dimissioni che aleggia da giorni su di lui. Nel pomeriggio di ieri il sindaco Marco Fioravanti ha fatto sapere che il ministroperò non sarà presente ad Ascoli, ufficialmente per altri impegni, ma è evidente che anche la vicenda che lo vede coinvolto ha un peso nella decisione. Molti gli argomenti al centro del dibattito della tre giorni, come la Sanità, la rigenerazione urbana delle comunità colpite dal sisma, lo sviluppo dell’economia marchigiana, l’importanza delle infrastrutture, il rapporto tra le Marche e l’Europa.