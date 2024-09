Fatture false assolti gli ex gestori del Pineta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024) L’accusa contestava l’emissione, o l’utilizzo, diper operazioni inesistenti per un totale di 450mila euro, il tutto finalizzato a indicare elementi passivi nel bilancio e, di conseguenza, pagare meno tasse, recuperando l’Iva. Per questo la Procura di Forlì chiedeva di condannare a pene tra 4 anni e 4 anni e mezzo tre ex legali rappresentanti di società legate alla gestione deldi Milano Marittima, le società Andromeda e Luce. Ma ieri il giudice Marco De Leva ha valutato diversamente, assolvendo gli imputati – difesi dagli avvocati Massimo Martini e Andrea Santini – "perché il fatto non sussiste", prendendosi 90 giorni per motivare la decisione. Fino al 2015 la nota discoteca – oggi in carico a una diversa società, estranea ai fatti – era gestita dalla Luce srl, che l’anno successivo aveva ceduto la gestione alla Andromeda.