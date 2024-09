Diventa mamma per la terza volta | è nata Lola

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di venerdì 6 settembre 2024) Ludovica Valli dà il benvenuto al terzo bambino Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e Donne, ha abbracciato la maternità per lacon l’arrivo di sua figlia,dal suo amore con Gianmaria Di Gregorio, l’arrivo diha portato un’immensa gioia alla famiglia. Condividere la gioia sui social media Valli è andata su Instagram per presentare al mondo la sua neo. Ha condiviso messaggi sentiti insieme alle prime foto di, sia in ospedale che mentre dorme pacificamente sul suo petto. Il post di Valli recitava: “Che storia fantastica è la vita? La ragione della nostra esistenza”, catturando la profonda felicità del momento. Auguri calorosi da amici e follower L’annuncio è stato accolto da un’ondata di congratulazioni da parte di amici e fan.