Chocolat | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di venerdì 6 settembre 2024): trama, cast e streaming delsu La7 Questa sera, venerdì 6 settembre 2024, alle ore 21,20 su La7 va in ondadel 2000 diretto da Lasse Hallström. Il, tratto dal romanzo omonimo dell’autrice britannica Joanne Harris pubblicato nel 1999, ha per protagonisti Juliette Binoche e Alfred Molina ed è stato distribuito in Italia il 23 febbraio 2001. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Francia, 1959. Lansquenet-sur-Tannes è un piccolo paese, i cui abitanti vivono all’insegna del quieto vivere: ognuno conosce il proprio posto nella società, e qualsiasi deviazione dalla norma è guardata con diffidenza. La vita scorre immutabile, scandita dalla messa domenicale in cui i valori della tranquillité vengono ribaditi nei sermoni del giovane padre Henri che, tuttavia, si adegua ad un rituale che in realtà non condivide.