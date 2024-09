The Batman – Parte 2 | Matt Reeves condivide i primi dettagli ufficiali sulla trama

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 5 settembre 2024) The2:Le voci relative ai piani del regista di The, per il suo attesissimo sequel si sono susseguite sin da poco dopo l’annuncio del film, e finalmente abbiamo un aggiornamento ufficialedi The2 direttamente dal regista stesso.ha infatti condiviso una bozza della storia durante una nuova intervista con SFX Magazine, confermando che il film vedrà ancora una voltaindagare su un mistero. Non rivela nulla di troppo significativo, oltre a questo, ma i suoi commenti hanno scatenato molte speculazioni online. “Abbiamo condiviso la sceneggiatura con la DC e loro sono super eccitati”, ha dichiarato alla rivista.