Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 5 settembre 2024)hato con la maglia dell’, ma nel post partita hato. L’attaccante dell’Inter contro le istituzioni calcisticheiane.– Mehdi, dopo aver vinto eto con la maglia dell’contro il Kirghizistan, hato contro le istituzioni calcisticheiane. L’attaccante dell’Inter ha criticato le infrastrutture e i campi da gioco: «È stata una partita dura. Considerando le condizioni della partita e lo stato del campo,felici di aver vinto. Non vogliamo paragonarci a nessuno, ma ho una domanda! Quali strutture fornite ai giocatori nei clubiani? Avete buoni campi? Cosa date ai giocatori affinché questi migliorino? Iliano è solo! Nondei! L’è andato alla Coppa del Mondo quattro volte di fila, in tutta la storia dell’e nei 200 anni prima di allora, non era mai successo niente del genere.