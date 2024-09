Serena Bortone nuovo programma in radio | Il titolo è una frecciata alla Rai

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 5 settembre 2024)è pronta a tornare in pista, ma questa volta non con il consueto mezzo televisivo. La conduttrice, che fino a poco tempo fa era uno dei volti di punta della Rai, ha deciso di rilanciare la sua carriera con un progettofonico inedito: 5 in Condotta. Il, che andrà in onda su2 dal 16 settembre, è già al centro di numerose discussioni, non solo per il format, ma soprattutto per il suo, considerato da molti una vera e propria “” nei confronti della Rai. Il significato di “5 in Condotta”: un messaggio nascosto? Non è un mistero che l‘uscita di scena ditelevisione sia stata accompagnata da un certo clamore mediatico. Tra accuse di comportamenti scorretti e il famoso “Caso Scurati”, la conduttrice si è ritrovata in una tempesta di polemiche che ha portatochiusura del suoChe Sarà su Rai 3.