Roma la Fontana di Trevi su prenotazione e a numero chiuso Gualtieri | Basta col degrado

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 5 settembre 2024) Non c’è pace per uno dei monumenti che caratterizzano il Bel Paese, fra i più amati e ammirati dai turisti, per i quali è una meta improrogabile quando visitano. Stiamo riferendoci alladi. Proprio i turisti, però, sono diventati un problema per il mantenimento dell’opera. Così, ecco la proposta del sindaco diFilippoper rimediare a quel che provoca “Un accumulo di persone che rende difficile una adeguata fruizione del monumento ed è spesso fonte di”. “Stiamo ragionando sull’ipotesi di rendere ladivisitabile sue a”, rivela. “Si tratta di studiare la soluzione tecnica migliore per gestire i flussi di turisti a supporto delladi, che va tutelata, ma anche della qualità della sua fruizione.