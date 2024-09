Ondata di maltempo | strade chiuse a Peschiera Borromeo e San Donato Milanese

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

5 settembre 2024 – In seguito agli allagamenti che si sono verificati nel quartiere di Ponte Lambro, a Milano è stata disposta la chiusura di via Archimede, strada della frazione di Linate a ridosso di Ponte Lambro. Con il supporto della Protezione civile, gli agenti della polizia locale hanno posizionato le transenne per interdire la via al traffico, a livello precauzionale. È stata chiusa anche la provinciale 160 Mirazzano-Vimodrone. Il livello del Lambro – e quello dei canali presenti sul territorio – è tenuto sotto costante controllo. Il comando della polizia locale e la Protezione civile di Milano raccomandano di limitare gli spostamenti in auto. A San Donato sono state chiusi il sottopasso di via Lama e l'intersezione della Paullese con le vie Kennedy e Marignano.