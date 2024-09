Martiri di Fiesole per gli 80 anni dal sacrificio arriva il ministro Crosetto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024)(Firenze), 5 settembre 2024 - Celebrazioni speciali per gli 80daldeidi, in onore dei tre eroi che sacrificarono la loro vita per salvare 10 abitanti diostaggio dei nazisti. I tre giovani carabinieri erano Alberto La Rocca, Fulvio Sbarretti e Vittorio Marandola, e avevano tutti poco più che vent’. Quel 12 agosto del 1944 si consegnarono alle truppe tedesche aper salvare dieci ostaggi civili, e per questo furono fucilati. Per rendere omaggio alla loro memoria, la sera del 12 settembre è in programma un concerto al Teatro Romano di, con prova generale aperta alla cittadinanza la sera prima, mentre per la cerimonia militare di commemorazione del 13 settembre è stata annunciata la presenza deldella Difesa Guido