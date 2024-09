Lungomare di Pinarella il cantiere riparte a ottobre

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024) Terminata la pausa estiva con i cantieri sospesi per favorire gli spostamenti del flusso del carico turistico, nelle prossime settimane è prevista la loro graduale riapertura insieme alla messa in programma di diversi interventi pubblici sul territorio. Per quanto riguarda il nuovodi-Tagliata "i lavori ripartiranno da viale Italia indicativamente a metà", spiega l’assessore ai lavori pubblici Mirko Boschetti. L’intervento di riqualificazione e rigenerazione urbana del waterfront di-Tagliata è finanziato nell’ambito del Pnrr per un importo pari a 5 milioni e 500mila euro e dovrà essere terminato entro il 25 marzo del prossimo anno. Si prosegue con un altroimportante e cioè quello della rotatoria nell’intersezione fra viale Milano e viale Di Vittorio, che salvo imprevisti si concluderà a metà giugno.