Juve infortunio per Conceiçao

(Di giovedì 5 settembre 2024) (Adnkronos) – Non arrivano buone notizie per Thiago Motta ed i fantallenatori che hanno acquistato all’asta il. L’ex Porto, infatti, avrebbe riportato un problema muscolare nella giornata di oggi e avrebbe interrotto la seduta con i suoi compagni. Francisco Conceicao ha accusato un fastidio muscolare e domani sarà sottoposto ad accertamenti strumentali. Al momento non abbiamo maggiori dettagli sule condizioni del calciatore portoghese, quindi è troppo presto pera la diagnosi. Importanti novità dovrebbero arrivare già nelle prossime ore: occhio quindi alle condizioni di Conceicao anche in vista dell’asta del Fantacalcio. Il portoghese potrebbe saltare, quasi sicuramente, la trasferta di Empoli e l’esordio in Champions League. Fantacalcio.it per Adnkronosperseriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .