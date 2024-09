Inizio anno con il caldo | Alcune aule a rischio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024) Con l’avvio del nuovoscolastico, gli istituti si trovano a fronteggiare una serie di difficoltà che alla lunga potrebbero mettere a dura prova la qualità della didattica e il benessere degli studenti. La principale preoccupazione riguarda le temperature ancora elevate che, nonostante il calendario segni l’di settembre, continuano a far sentire il loro peso all’interno delle, specialmente quelle esposte al sole per gran parte della giornata. Francesco Savore, dirigente scolastico dell’Istvas, descrive una situazione preoccupante: "Abbiamo dotato leesposte al sole di tendaggi appositi ma si sono rivelati poco efficaci. Inoltre, non abbiamo condizionatori e se dovessero permanere queste temperature avremo 4-5esposte al sole che potrebbero dare problemi di eccessivo calore, nonostante le tende".