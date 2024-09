I grandi appuntamenti Giorni col vento in poppa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) Sono in programma due straordinarivelici nel mare del Golfo, firmati Lega Navale Italiana di Follonica: il Campionato Italiano Vaurien e la tappa italiana dell’Europa Cup RS500. Un weekend, il prossimo, imperdibile per tutti gli appassionati di vela che vedrà competere per la vittoria finale, i migliori equipaggi provenienti da tutta Italia e altri Paesi europei. Una competizione che regalerà spettacolo per agli amanti del mondo velico e non solo. Due prestigiosi eventi velici che preparano il pubblico al grande spettacolo in programma per l’estate follonichese 2025. Le due regate saranno propedeutiche al Mondiale RS 500, che la città del Golfo avrà l’onore di ospitare. "Sono 3di regata – spiega il presidente della Lega Navale Italiana di Follonica, Fausto Meciani – composte da otto prove totali. Speriamo nel bel tempo di domenica.