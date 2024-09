Cristiano Ronaldo | Vincere un Europeo col Portogallo equivale ad un Mondiale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 5 settembre 2024) “Altri obiettivi? La vittoria dell’cola un. Ho già vinto 2 trofei con la mia nazionale, qualunque cosa arrivi di più sarà spettacolare. Voglio godermi il calcio in ogni momento”. Lo ha dettodopo aver segnato il gol numero 900 in carriera nel match vinto dal2-1 contro la Croazia in Nations League, riferendosi al trionfo ad Euro 2016. Quest’ennesimo traguardo “per me rappresenta molto” perché quota 900 “era un obiettivo che desideravo raggiungere da molto tempo. Sapevo che ci sarei riuscito, perché continuando a giocare, sarebbe successo in modo naturale. È importante sottolineare l’ottima partita di calcio giocata oggi da entrambe le squadre. Ilsi è comportato piuttosto bene. Ci sono stati momenti della partita in cui abbiamo saputo soffrire e anche questo è molto importante.