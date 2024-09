Come arrivare e dove parcheggiare al MotoGp di Misano 2024 | viabilità e navette

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024)Adriatico (Rimini), 5 settembre— È finalmente tempo diAdriatico. Il primo dei due GP in programma al “Marco Simoncelli” andrà di scena questo weekend: da venerdì 6 a domenica 8 settembre. Sarà una grande festa, con la speranza di tanti ducatisti di vedere il tre volte iridato Francesco Bagnaia rifarsi sugli altri dopo il weekend da incubo di Aragón, dominato in lungo e in largo dalla Gresini di Marc Marquez. Suo fratello Alex, invece, è salito con l’altra Ducati del team sulla schiena di Pecco, in un brutto incidente di gara che poteva procurargli serie conseguenze. La gara del weekend potrebbe essere una rivincita per il torinese e cittadino onorario di Pesaro (vive con la moglie Domizia Castagnini), ma per assistere del tutto all’appuntamento in programma, senza rischiare di ritrovarsi nel traffico, il consiglio è di muoversi con tempo.