Boccia e i Ray-Ban spia il questore della Camera | Fare riprese è vietato apriremo un’inchiesta

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 5 settembre 2024) «Se fai una foto in Transatlantico, al massimo ricevi un’ammonizione dai commessi. Diverso, però, è se ti metti ogni giorno a girare video di nascosto».le“è”. Alessandro Manuel Benvenuto,e deputatoLega, ha annunciato l’apertura imminente diinterna alla. Gli occhiali Ray-Ban Stories impiegati da Maria Rosariaper documentare una sua visita a Montecitorio sono uno dei punti critici del caso che vede coinvolto il ministrocultura Gennaro Sangiuliano. L’influencer ha ammesso candidamente, in una storia su Instagram, di averli usati, ma questo – oltre a determinare interrogativi sulla motivcazine che può indurre una persona a questo genere di comporamento- contravviene alle regole. Saranno presi, dunque, dei provvedimenti, come annuncia al Tempo il