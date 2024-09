Annalisa – Tutti in Arena | il concerto in onda su Canale 5

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 5 settembre 2024)in: ilinsu5. Anticipazioni, ospiti, cast, canzoni, cantanti, location, a che ora, streaming Questa sera, 5 settembre 2024, in prima serata e in esclusiva su5 va inilin, il grande spettacolo dall’di Verona con tanti ospiti. Un evento all’insegna della grande musica con le immagini del primo live completamente sold out della cantautrice all’tenutosi lo scorso 14 maggio. Vediamo insieme le anticipazioni e i cantanti ospiti. Anticipazioni e ospiti Ascolteremo i più grandi successi di, una delle regine del pop italiano. Ospiti con lei sul palco straordinari nomi della musica italiana: Elisa, Giorgia, Tananai, Irama ed Ernia.