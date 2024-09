45enne straniero contromano a Nettuno | morta una donna incinta e un bimbo di 5 anni grave la madre

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 5 settembre 2024) Una tragedia immane a. Un uomo, unoitalo-canadese, ha guidatoe ha investito una macchina, uccidendo sul colpo unadi 37, Sabrina Spallotta, e il nipotino di cinque. Nell’impatto sono rimastimente feriti anche la sorella gemella delladeceduta, anche lei, e lo stesso uomo, per il quale la Procura ha già pronto il provvedimento restrittivo per omicidio stradale plurimo da notificare in ospedale. La tragedia diL’impatto è avvenuto in via Cervicione sul litorale. Secondo la prima ricostruzione effettuata dagli inquirenti, sembra che le due vetture stessero viaggiando in direzione opposta. Lo scontro è stato molto violento. Il Suv Kia di colore bianco, con a bordo le vittime, sarebbe prima andato a sbattere contro un albero e poi contro un muro di cemento dove ha fermato la sua corsa.