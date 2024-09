Vela Louis Vuitton Cup 2024 | cancellato il programma odierno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Ildi oggi dellaCupè statoa causa delle cattive condizioni climatiche che imperversano in Catalogna e che non consentono le regate. Lo rendono noto gli organizzatori della manifestazione, che aggiungono che il sesto giorno di regate si svolgerà domani. Rinviato dunque il match race previsto questo pomeriggio fra Luna Rossa, con il guidone del Circolo dellaSicilia, e i francesi di Orient Express. Alla barca italiana, al comando della classifica provvisoria, manca un solo punto per ottenere la matematica qualificazione alle semifinali dellaCup.CupilSportFace.