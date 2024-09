Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Tutto è iniziato con una fotografia, quella di James W. Foley, giornalista freelance, che in un bunker in Afghanistan legge un romanzo di Colum McCann, Questo bacio vada al mondo intero. Vedendola McCann ha voluto scoprire qualcosa di più su Foley, fino a raccontarne la storia in Una. A McCann non è però bastato raccontare la storia di James Foley, ha voluto farlo insieme a Diane Foley, firmando il libro insieme alladel giornalista ucciso. James, Jim, americano, nato nel 1974, stava seguendo la guerra in Siria da corrispondente quando nel 2012 è stato rapito. L’Isis l’ha decapitato un paio di anni dopo in risposta agli attacchi americani in Iraq. La decapitazione venne ripresa e postata su YouTube con il titolo: “A message to America”. “La distesa di un deserto. Una tuta arancione. Un uomo in nero, solo gli occhi visibili.