Società partenopea pignora beni per 37 milioni a Cala del Forte

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa“Cem spa”, appaltatrice della realizzazione dei lavori del porto turistico di Ventimiglia (Imperia) hato una somma complessiva di 3,7alladelconcessionaria delle aree portuali. La Cem, infatti, ha ottenuto dal tribunale di Roma l’esecutività del lodo arbitrale che condanna ladelche fa capo al Principato di Monaco, avendo come socio unico ladi gestione dei Porti di Monaco (Smip) – a pagare una cifra complessiva di oltre 2,5, ma destinata a crescere, per essersi “ingiustamente” trattenuta una penale di due, in seguito alla contestazione di alcuni ritardi nell’esecuzione delle opere.