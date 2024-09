Sangiuliano-Boccia cosa è successo tappa dopo tappa Dalla telecamera sugli occhiali alle invettive su Instagram

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Roma, 4 settembre 2024 - L'ennesimo "caso" che in queste ore sta investendo il governo è cominciato con un postdi Maria Rosaria, imprenditrice 40enne di Pompei. La donna riferisce di una sua nomina, ma il ministro la smentisce. Poi spuntano le foto che dimostrano la sua presenza a eventi ufficiali, compresi i sopralluoghi per il G7. Il caso esplode e il ministro viene convocato a Palazzo Chigi dove si intrattiene per un'ora e mezza con la premier Giorgia Meloni. MARIA ROSARIAPRESIDENTE ASSOCIAZIONE FASHION WEEK MILANO MODA, GENNAROMINISTRO CULTURA Casopubblica nuovi documenti: audio, mail e biglietti aerei.