Rimini aggrediscono e rapinano un anziano in casa dopo aver finto di essersi persi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024), 4 settembre 2024 - Si era fidato di loro, intrattenendosi per dare loro quelle indicazioni stradali di cui fingevano die bisogno. E' caduto così undi 88 anni nella trappola tesa lui da due uomini di origine sudamericana che, nella serata del 29 agosto scorso, lo hanno rapinato nel giardino disua di una catenina d'oro e due fedi nuziali che la vittima portava indosso. Un episodio violento che, però, ieri pomeriggio è culminato nell'arresto da parte della squadra mobile di, diretta dal commissario capo Marco Masia, nell'arresto di uno dei due rapinatori, un 40enne peruviano poi riconosciuto anche dalla stessa vittima. Ma andiamo con ordine. E' appunto la sera del 29 agosto scorso quando in zona Lagomaggio, dove l'88enne vive in una villetta, i due sudamericani avvicinano l'mentre si trova all'interno del proprio giardino di