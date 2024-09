Rhea Ripley | Hollywood? In futuro magari ma ora sono concentrata solo sulla WWE

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 4 settembre 2024)in questi anni si è affermata come uno dei volti di punta della divisione femminile WWE. Ormai ha un consolidato status e ricopre un ruolo centrale nei tv show della federazione. Come sappiamo, non mancano i wrestler che negli annipassati ade quello dell’australiana potrebbe essere un profilo di interesse per il mondo cinematografico. “Ad oggi mi interessala WWE” Ospite del podcast “Adam’s Apple”,ha parlato della possibilità di una sua transizione dal wrestling adusando queste parole: “Mai dire mai. Ogni tanto arriva qualche proposta. Non posso dire che non mi interessi. Ora peròWWE. Non voglio destreggiarmi tra i due mondi. VoglioconcentrarmiWWE”. Insomma ad ogginon ha nessuna intenzione di dedicarsi ad altro che non sia la WWE. Insi vedrà.