Perché Raimondo Todaro ha lasciato Amici 24? Maria cerca di trattenerlo

(Di mercoledì 4 settembre 2024) La notiziafuori daha fatto il giro del web non trovando motivazioni reali, ma soltanto ipotesi. A pochi giorni dall'inizio della nuova stagione, prevista per domenica 15 settembre 2024, sarebbe stato il maestro di ballo a lasciare il talent show dopo le numerosi tensioni che hanno caratterizzato l'ultima edizione. A rivelare qualche dettaglio in più è stato DiPiù Tv. I disaccordi trae Alessandra Celentano sono stati al centro di numerosi dibattiti. I due maestri, noti per le loro personalità forti e i loro stili differenti, hanno avuto numerosi scontri in diretta, che hanno suscitato tanto scalpore quanto interesse tra i fan della trasmissione. Un episodio particolarmente acceso si è verificato quandoha difeso il ballerino Nicholas Borgogni, criticato severamente dalla Celentano.