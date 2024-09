Papa | fede non sia manipolata per odio

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 4 settembre 2024) 7.42 "Lain Dio viene continuamente posta in primo piano, ma spesso purtroppo per essere, per servire non a costruire pace, comunione, dialogo, rispetto, collaborazione, fraternità , ma per fomentare divisioni e accrescere l'". Così ilalle autorità politiche e sociali a Giacarta. "La vera armonia si ottiene quando ciascuno si impegna non solo per i propri interessi e visione, ma in vista del bene di tutti". Francesco ha poi incontrato privatamente i circa 200confratelli gesuiti presenti in Indonesia.