Napoli | Neres Lukaku Kvara…

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Il, David: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Il brasiliano è ripartito dal campo, ieri, per provare a lasciarsi alle spalle la rapina a mano armata subita sabato notte di rientro dal Maradona verso l’hotel. Il suo impatto con la nuova realtà è stato subito determinante al pari di quello di, in gol per la rimonta col Parma. Il belga, arrivato asolo la scorsa settimana dopo una lunga attesa, ha rinunciato alla chiamata della sua nazionale, il Belgio”. Voglia di“Ha voluto approfittare della sosta per ritrovare quanto prima la miglior condizione dopo essersi allenato per diverse settimane da solo, a Cobham, aspettando la chiusura dell’operazione con ilsi era già allenato lunedì a Castel Volturno rispettando il programma personalizzato stilato dallo staff di Conte.