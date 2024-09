In Rioja tra assaggi e borghi incantevoli

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 4 settembre 2024) «En medio de bosque roturo camino y el mismo se hizo calzada para el peregrino». Così si legge su una lapide in un piccolo giardino accanto alla cattedrale di Santo Domingo de la Calzada: fino a poco dopo l’anno Mille queste terre erano interamente occupate dai boschi di lecci. Fu un eremita, Domingo, a creare qui un «po per i pellegrini» che già all’epoca attraversavano la Spagna alla volta di Santiago de Compostela. E intorno all’ostello per i pellegrini crebbe una cittadina, che è tuttora un gioiello di bellezza, con la sua cattedrale, le sue piazze, il dedalo di stradine che a ogni angolo regalano scorci indimenticabili. Luogo di miracoli e terra di Santi, dunque, tanto che persino Francesco d’Assisi, nel suo percorso verso Santiago, sostò nell’ostello dei pellegrini.