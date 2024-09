Cinema Modernissimo a Bologna | quando riapre e il programma

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024), 4 settembre 2024 — Ili battenti da mercoledì 11 settembre e ha preparato undi tutto rispetto per gli amanti dei film retrò e dei talk sul tema. Si inizia nel segno di Alice Rohrwacher, con l’integrale dei suoi film – compresa la recentissima “Allégorie citadine”, realizzata a quattro mani con JR – e con la sua emozionante esposizione “Bar Luna” alla Galleria, cheassieme alla salatografica: ilè ora la “metropolitana della cultura”, definizione di Alessandro Bergonzoni, che corre sotto la via Emilia, all’altezza dei resti della città romana. IlSuccessivamente verranno poi festeggiati i 60 anni di “Per un pugno di dollari” di Sergio Leone, che verrà mostrato in coppia con “La sfida del samurai”, ovvero il film di Akira Kurosawa al quale il regista si ispirò.